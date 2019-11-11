Общество

Lenta.ruLenta.ruОператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Оператор «Северного потока — 2» объяснил подачу судебного иска к Евросоюзу

Оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подтвердила подачу судебного иска к Евросоюзу с требованием частичной отмены поправок к Газовой директиве. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал официальный представитель компании Йенс Мюллер.
ФАН08:31

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«Газпром» будет судиться с ЕС на основе Энергохартии

Коммерсантъ15:19

В Nord Stream 2 AG прокомментировали своё решение по иску в суд ЕС

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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

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Оператор «Северного потока — 2» объяснил подачу судебного иска к Евросоюзу

ФАН08:31

Оператор «Северного потока - 2» подал в суд на ЕС

ТАСС08:10

Оператор «Северного потока — 2» подал в суд на Евросоюз

РИА Новости06:35
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Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

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Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
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WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Общество

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Армия и оружие

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Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Авто

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Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

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Российская газета вчера в 04:42
Общество

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РИА Новости 16:45
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

Российская газета 08:01
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В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

ТАСС 09:06
Хоккей

Сборной России Кубок Карьяла не удался

Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru 05:07
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв на территории завода «Балтика»

Ведомости 10:41
Гаджеты

Популярные антивирусы для Android представляют потенциальную опасность

Специалисты из VPNPro провели исследование, в рамках которого была проанализирована работа 15 популярных антивирусных приложений для мобильной платформы Android.
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Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

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Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
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РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд».
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Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
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Общество

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Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ

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Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
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