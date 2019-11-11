Оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подтвердила подачу судебного иска к Евросоюзу с требованием частичной отмены поправок к Газовой директиве. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал официальный представитель компании Йенс Мюллер.

с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

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