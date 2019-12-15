с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Политика Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.

Культура Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.

Общество Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.

Экономика Правительство может расширить план приватизации госкомпаний Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.