Политика
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.РБК18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Фигурное катание
Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил
«Неужели вы думаете, что я буду ввязываться в эту возню!» - возмутилась Тарасова.
Политика
Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
Наука
Физики представили доказательства новой концепции ядерных сил
Игры
В Steam бесплатно раздают оригинальную «убивалку» Draw Slasher
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Общество
Rambler потребовал заблокировать Twitch и взыскать с сервиса ₽180 млрд
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Культура
Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках
Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
Общество
Собянин рассказал о повышении социальных выплат москвичам в 2020 году
Сергей Собянин заявил, что повышение социальных выплат в 2020 году коснется почти всех москвичей, получающих финансовую помощь от города.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Авто
Шкода представила KAROQ для России
1 декабря впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ.
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Наука
В США показали атомный реактор, который в сто раз меньше обычного
Атомный реактор следующего поколения NuScale очень мал по сравнению с нынешними действующими реакторами в США — его размер такой же, как у двух школьных автобусов.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы
ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
Футбол
Валенсия — Реал 1:1
Предупреждения: Солер 38, Карвахаль 77, Йович 90+1Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад".
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.