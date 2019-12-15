Политика

Lenta.ruLenta.ruОператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Deutsche Welle
, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

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