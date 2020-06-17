Общество
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
BNA отказало «Северному потоку-2» в середине прошлого месяца. Позднее Европейский суд общей юрисдикции не удовлетворил иски операторов «Северного потока» и «Северного потока-2», которые требовали в принципе не распространять нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран.
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Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru 01:20
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Авто
Hyundai может выпустить универсал Hyundai Solaris для России
Седан Hyundai Solaris, который уже много лет является одной из двух самых популярных моделей корейского бренда в России, может получить практичную версию в кузове универсал.
Автоновости дня 07:27
Общество
Норвегия опровергла наличие коронавируса в своем лососе
Журналистская правда 06:10
Политика
Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
Главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, сообщается в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
Коммерсантъ 08:30
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
Максим Фадеев, хоть и расстался со всеми артистами своего лейбла MALFA в конце прошлого года, продолжает о них говорить.
Uznayvse.ru 05:14
Общество
Генпрокурор РФ заявил об острой нехватке врачей в Курганской области
Больницы укомплектованы врачами только на 42% В Курганской области в 2020 году медицинские организации укомплектованы врачами всего на 42%, средним медицинским персоналом – на 62%.
Правда УрФО 07:43
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Здоровье
Глава Болотнинского района заявила о тяжёлой ситуации с коронавирусом
Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Новосибирской области Елена Иванова обратилась к жителям из-за тяжёлой ситуации с распространением коронавируса в муниципалитете.
Сиб.фм вчера в 20:35
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Происшествия
Сын Ефремова впервые обратился к семье погибшего в ДТП
Сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию с участием актёра.
News.ru 08:34
Общество
В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон
Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая.
REGNUM 08:02
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11