Общество

Lenta.ruLenta.ruОператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
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Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру08:57

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Lenta.ru08:19

СМИ: Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора ФРГ

Московский Комсомолец07:59

В суде сообщили, когда могут определить сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2

ТАСС09:24

Оператор «Северного потока — 2» обжаловал решение регулятора ФРГ

РЕН ТВ06:52

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

RT на русском06:42

Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Интерфакс06:34
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
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Общество

В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

У сотрудницы госпиталя был расстегнут комбинезон, не надет капюшон, также девушка не использовала защитные очки.
Российская газета 09:31
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
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Гаджеты

Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены

В России заработала новая программа Samsung Upgrade, которая позволяет пользоваться флагманскими моделями смартфонов, выплачивая относительно небольшую сумму ежемесячно.
Российская газета 06:47
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Спорт

Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда

Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
1,7K
Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
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Общество

Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании

Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.
РБК 10:02
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
629
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,2K
Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
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Общество

Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски

Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках.
REGNUM 05:13
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Общество

В России могут сократить новогодние каникулы

Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совета Федерации направил законопроект, по которому предлагается сократить новогодние праздники в 2021 году.
Омск здесь вчера в 06:34
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
2,5K
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
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Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
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Футбол

У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

У шести футболистов "Ростова" выявили подозрение на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась в Telegram-канале Sport_inside.
Газета.Ru 10:35
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
2K
Происшествия

Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП

РИА Новости 10:15
1
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки

Evo-rus.com 08:56
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия вчера в 10:33
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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