Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля. 2

Здоровье В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал научным прорывом результаты клинических испытаний дексаметазона.

Космос В атмосфере Марса зафиксировано зеленое свечение Зонд ExoMars, изучающий Красную планету в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, обнаружил в атмосфере Марса зеленоватое свечение. 7

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Минай» и вышло в финал Кубка Украины «Динамо» Киев выиграло у «Миная» (2:0) в 1/2 финала Кубка Украины. В составе победителей дубль сделал датский нападающий Миккель Дуэлунн.

Происшествия В Саратовской области задержали членов экстремистской группировки Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации". 5

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Фигурное катание Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 15

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Экономика Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

Происшествия В Одессе разбился легкомоторный самолет В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу. 5

Технологии «Яндекс.Навигатор» пополнился музыкальным сервисом Слушать музыку и подкасты при работающем «Яндекс.Навигаторе» стало еще удобнее – теперь сервис «Яндекс.Музыка» отображается в виде отдельной иконки рядом с картой. 3

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Кремль придерживается "устоявшейся практики" и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней. 478

Энергетика Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".

Общество В РФ возобновили спор об окрошке Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах. 61

Общество Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19. 5

Армия и оружие Франция призвала НАТО обсудить вопрос вмешательства Турции в Ливию Франция планирует провести переговоры между государствами — членами НАТО касательно усиления агрессии Турции в Ливии, подрывающей усилия международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса.