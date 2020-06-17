Общество
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
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Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Здоровье
В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал научным прорывом результаты клинических испытаний дексаметазона.
RT на русском 09:10
Футбол
В РФС изучат слова Дьякова о мешках денег для игроков «Ростова»
Ранее Дьяков заявил, что перед некоторыми играми «Ростову» «привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите».
Metaratings 09:09
Космос
В атмосфере Марса зафиксировано зеленое свечение
Зонд ExoMars, изучающий Красную планету в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, обнаружил в атмосфере Марса зеленоватое свечение.
Московский Комсомолец вчера в 06:29
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Минай» и вышло в финал Кубка Украины
«Динамо» Киев выиграло у «Миная» (2:0) в 1/2 финала Кубка Украины. В составе победителей дубль сделал датский нападающий Миккель Дуэлунн.
Спорт-Экспресс 09:00
Происшествия
В Саратовской области задержали членов экстремистской группировки
Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:43
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал трагедию с участием отца
Российский актер Никита Ефремов впервые публично прокомментировал трагический инцидент, произошедший с его отцом Михаилом.
Вести.Ru 09:07
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Политика
В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Армия и оружие
При столкновении на границе Индии и Китая погибли более 20 военных
Фергана вчера в 18:58
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
Технологии
«Яндекс.Навигатор» пополнился музыкальным сервисом
Слушать музыку и подкасты при работающем «Яндекс.Навигаторе» стало еще удобнее – теперь сервис «Яндекс.Музыка» отображается в виде отдельной иконки рядом с картой.
Автоновости дня 04:35
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Кремль придерживается "устоявшейся практики" и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней.
Газета.Ru 09:13
Энергетика
Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
Вести.Ru 07:22
Общество
В РФ возобновили спор об окрошке
Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах.
МедиаПоток 03:09
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
Общество
Жара в Москве побила температурный рекорд 1956 года
Воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 среды, 17 июня, прогрелся до отметки в 29,6 градуса.
Росбалт 07:28
Армия и оружие
Франция призвала НАТО обсудить вопрос вмешательства Турции в Ливию
Франция планирует провести переговоры между государствами — членами НАТО касательно усиления агрессии Турции в Ливии, подрывающей усилия международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса.
ФАН вчера в 09:01
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52