Общество

Lenta.ruLenta.ruОператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
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Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по «Северному потоку - 2»

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG 15 июня подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ в Верховный региональный суд Дюссельдорфа, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС06:31

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В суде сообщили, когда могут определить сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2

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Lenta.ru08:19

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

RT на русском06:42

Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

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Оператор «Северного потока — 2» обжаловал решение регулятора ФРГ

РЕН ТВ06:52

СМИ: Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора ФРГ

Московский Комсомолец07:59

Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Интерфакс06:34
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

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Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
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В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
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Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза прокомментировала свой развод с Батыревым

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Шоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.
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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

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Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.
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В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
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Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным

Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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