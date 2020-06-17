Общество
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
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Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG 15 июня подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ в Верховный региональный суд Дюссельдорфа, сообщили ТАСС в компании.ТАСС06:31
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