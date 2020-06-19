Общество
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» сменил руководство
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства. Директором проекта вместо Хеннига Коте назначен Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Причиной увольнения названы личные обстоятельства.
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Хенниг Коте, занимавший должность директора проекта "Северный поток — 2", покинул компанию Nord Stream 2 AG, его место занял Марко Казирати, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новости11:30
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