"[ Компания-подрядчик] Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.

с чего всё началось

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций. Также представители оператора отметили, что все компании, участвующие в проекте, планируют ускорить строительные работы, чтобы обойти ограничительные меры США.

Экономика Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.

Общество Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.

Культура Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Политика Пушков прокомментировал санкции США против «Северного потока – 2» Администрацию президента США Дональда Трампа мало волнуют интересы Европы и Германии, выступившей против американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», особенно в том случае, если противодействие Германии ограничится лишь словами.

Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.

Авто Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Происшествия В Апатитах подростки избили полицейских Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Общество Медведев усомнился в необходимости снизить порог превышения скорости Премьер Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Футбол Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» 10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».

Общество В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Происшествия В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Политика В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.