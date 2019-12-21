Политика
Pravda.RuОператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций. Также представители оператора отметили, что все компании, участвующие в проекте, планируют ускорить строительные работы, чтобы обойти ограничительные меры США.
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с чего всё началось
"[ Компания-подрядчик] Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.ТАСС04:23
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Экономика
Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа
Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Общество
Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице
До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Происшествия
В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
Пушков прокомментировал санкции США против «Северного потока – 2»
Администрацию президента США Дональда Трампа мало волнуют интересы Европы и Германии, выступившей против американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», особенно в том случае, если противодействие Германии ограничится лишь словами.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Биатлон
Поршнева и Поварницын стали вторыми в сингл-миксте на этапе Кубка IBU
Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Здоровье
Названо количество половых актов, чтобы не получить рак простаты
«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», - добавил врач.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Общество
Медведев усомнился в необходимости снизить порог превышения скорости
Премьер Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
Игры
Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года
Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Происшествия
Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков
На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Политика
США и европартнеры РФ обсудят санкции против «Северного потока-2»
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Министерство финансов США обсудит с европейскими партнерами РФ санкции в отношении "Северного потока-2".
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Спорт
Большунов и Ретивых прошли квалификацию спринта в Планице
В словенской Планице проходит четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Космос
Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Кино
Джордж Лукас проигнорировал премьеру «Звездных войн 9»
Ожидается, что девятый эпизод "Звездных войн" стартует в американском прокате с результатом 175-200 миллионов долларов.