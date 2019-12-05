Политика

Газета.RuГазета.RuОператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
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