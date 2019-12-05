Политика

ТАССТАССОператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб. Об этом журналистам сообщил глава австрийской OMV AG (партнер "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле.
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Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

RT на русском04:20

Строительство «Северного потока — 2» ускорили в ожидании санкций США

News.ru04:55

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

REGNUM04:48

В Европе заявили о возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2»

Известия04:46

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

ТАСС04:34

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:28

Оператор «Северного потока - 2» ускорил укладку труб

Газета.Ru10:50
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Хоккей

Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой

Известия 06:10
Политика

Мусульмане Китая выразили США протест из-за законопроекта по Синьцзяну

Законопроект о Синьцзяне Во вторник Палата представителей Конгресса приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "закону Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в СУАР.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Небензя пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензня во время визита в Белый дом пошутил об отсутствии в резиденции американского президента «российской комнаты».
REGNUM 16:32
Общество

WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
ТАСС 19:14
Футбол

«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Пятый канал 12:24
Здоровье

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Врачи рассказали РИА Новости в преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья, почему лучше заедать алкоголь жирным мясом и что поможет на утро после празднований.
РИА Новости 19:54
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Политика

Первая встреча Зеленского с Путиным может стать последней — политолог

Украинские политологи и эксперты опасаются, что первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» может стать и последней.
REGNUM 08:55
Общество

Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах

Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
ФедералПресс 07:50
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru вчера в 07:17
Авто

В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки

Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало».
Motor вчера в 02:22
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Общество

США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
РБК 12:21
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru 03 декабря в 07:02
Политика

Байден обругал обвинившего его избирателя на предвыборной встрече

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден обругал избирателя на предвыборной встрече после того, как мужчина обвинил его в получении "теплого местечка" на Украине для сына Хантера Байдена, сообщает CNBC.
РИА Новости 17:52
Здоровье

Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru вчера в 20:17
Транспорт

Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
РБК 18:42
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Автоновости дня вчера в 02:06
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру 18:28
Космос

Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon успешно запущена к МКС

Ракета-носитель Falcon запущена во Флориде с кораблем Dragon вместе с грузом для Международной космической станции, передает РИА Новости.
Народные новости 16:33
Баскетбол

ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 13:05
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы

В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
REGNUM 15:47
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru 13:29
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей

Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
РИА Новости 04:11
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