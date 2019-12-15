Политика

ИзвестияИзвестияОператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании. Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
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Обогнать санкции? Nord Stream 2 запросила разрешения на прокладку труб у берегов Германии зимой и весной

Царьград16:59

Оператор «Северного потока-2» запросил у Германии разрешение на прокладку труб

Комсомольская правда15:50

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Известия15:32

DPA: Nord Stream 2 запросила прокладку «Северного потока - 2» зимой и весной

ТАСС15:50

Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

РИА Новости14:35

Nord Stream 2 запросила у Германии разрешение на прокладку труб

News.ru15:05

Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Взгляд.ру06:40
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Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 13 декабря в 06:00
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Политика

МИД Украины допустил размещение миротворцев ООН в Донбассе

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко рассказал, что у главы страны есть "ряд планов" относительно введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса, в том числе в районы, неподконтрольные Киеву.
Газета.Ru вчера в 09:36
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
Политика

Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике желание телеканала Fox News взять интервью у бывшего директора ФБР Джеймса Коми.
РЕН ТВ 00:37
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Политика

Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
Вести.Ru 15:55
Шоу-бизнес

Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»

В своем Instagram артистка поделилась видео, на котором она танцует в образе главной героини нашумевшей картины «Пятый элемент».
Privet-Rostov.ru 13:39
Политика

Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Анонс беседы был показан в эфире телеканала «Россия 24». Президент Украины позже опроверг информацию о том, что давал интервью телеканалу.
РБК 15:06
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Политика

Японская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии

NewInform 01:22
Футбол

«Цирк, а не клуб». Бакари Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Metaratings 12:27
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Единоборства

Ян вызвал на поединок обладателя титула UFC Сехудо

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил, что хотел бы провести поединок против американца Генри Сехудо, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.
РИА Новости 02:31
Наука

Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри

Реки выступают в роли своего рода конвейеров для доставки пластика в океан, однако до сих пор не ясно, сколько мусора удерживается в реках, как долго и в какой форме.
Хайтек 12 декабря в 07:04
Авто

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

110km.ru вчера в 09:26
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
Вечерний курьер 15:43
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии

МР7.ру 09:16
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Общество

Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости 16:19
Фигурное катание

Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил

Национальная служба новостей 10:27
Общество

Естественная убыль населения России станет рекордной за 11 лет

За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек.
Znak.com 13 декабря в 01:18
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