Политика

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Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам. Работа с партнерами по скорейшему запуску продолжается. Об этом рассказал в понедельник, 23 декабря, официальный представитель компании Йенс Мюллер.
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Оператор «Северного потока — 2» заявил о продолжении работ

Известия09:52

Оператор и партнеры «Северного потока — 2» продолжат работы для его скорейшей реализации

ФАН21 декабря в 04:17
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