Энергетика
RT на русскомОператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
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с чего всё началось
«По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки, для того чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу», - сказано в релизе.ТК Звезда10:35
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Оператор газопровода OPAL еще не получил приказ на ограничение прокачки российского газа
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