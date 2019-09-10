Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»

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