Футбол

Pravda.RuPravda.RuМинспорта требует от ФК «Балтика» 19 млн за использование стадиона

ФГУП "Спорт-Ин" подала иск в отношении футбольного клуба "Балтика" на 19,2 млн рублей. Заявление было подано 23 сентября, сообщают "Новости Калининграда". Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность.
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С «Балтики» могут взыскать более 19 млн рублей за использование стадиона «Калининград»

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Оператор стадиона «Калининград» требует у «Балтики» более 19 миллионов рублей за использование арены

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Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с «Балтики» 19 млн рублей долгов

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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
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