Футбол
Pravda.RuМинспорта требует от ФК «Балтика» 19 млн за использование стадиона
ФГУП "Спорт-Ин" подала иск в отношении футбольного клуба "Балтика" на 19,2 млн рублей. Заявление было подано 23 сентября, сообщают "Новости Калининграда". Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность.
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К концу ноября «Балтика» должна заплатить за аренду стадиона «Калининград» 50 млн рублей
Новый Калининград.Ru09:42
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Футбол
Мамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», заявил, что в тюрьме его не били.
Спорт-Экспресс 08:34
Политика
В Кремле высказались против обсуждения московских митингов в ПАСЕ
Как сообщалось, ПАСЕ при формировании повестки осенней сессии назначило на четверг, 3 октября, обсуждение вопроса о летних митингах в Москве накануне выборов в Мосгордуму.
Интерфакс 08:56
Происшествия
Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания
Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Театры
Умер 85-летний режиссер Марк Захаров
ToDay News Ufa 28 сентября в 14:30
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.
Вести.Ru 09:01
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru вчера в 01:12
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Разин прокомментировал сообщения о «снятом» им видео с Заворотнюк
Продюсер Андрей Разин прокомментировал сообщение, появившееся в Instagram на странице world_stars_people, о том, что он якобы снял в больнице видео с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 08:36
Интернет
Google упростила отказ от предложений на Android
Добавленная возможность выхода из всех программ бета-тестирования заметно упростит этот процесс, поскольку ранее пользователям приходилось переходить в специальную вкладку и удалять себя из каждого приложения.
News.ru 09:26
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом в аэропорту
Тридцатидвухлетняя украинская певица Настя Каменских уже четыре месяца является законной женой 38-летнего Потапа (настоящее имя - Алексей Потапенко).
Московский Комсомолец 04:04
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +19 °С в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчива.
RT на русском 05:09
Космос
Названы планеты, состоящие из «странной материи»
Известно, что ядра атомов обычной материи состоят из протонов и нейтронов. Те, в свою очередь, сложены кварками.
Rusargument 04:23
Общество
Одноклассница Чайки обошлась Красноярскому краю в 8 млн рублей
Как сообщил телеканал ТВК, работы обошлись властям в 8 млн рублей. Деньги были выделены краевой администрацией.
Первое антикоррупционное СМИ 05:04
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
Hengtian L4600 станет бюджетным аналогом японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 09:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
В Москве не исключают ответных мер после визовых действий Вашингтона, но напоминают, что запустили процесс обмена ограничениями Соединенные Штаты.
РИА Новости 05:10