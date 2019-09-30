Оператор стадиона «Калининград» «Спорт-Инжиниринг» подал иск в суд на футбольный клуб «Балтика». Как следует из картотеки арбитражных дел, компания требует более 19 миллионов рублей.

Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

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