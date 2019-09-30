Футбол
РБК КалининградОператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»
Оператор стадиона «Калининград» подал иск к футбольному клубу «Балтика» на сумму 19,17 млн рублей. Информация опубликована на портале «Электронное правосудие». Многомиллионную сумму клуб задолжал ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за аренду стадиона, построенного к ЧМ-2018.
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К концу ноября «Балтика» должна заплатить за аренду стадиона «Калининград» 50 млн рублей
Новый Калининград.Ru09:42
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