Футбол

РБК КалининградРБК КалининградОператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

Оператор стадиона «Калининград» подал иск к футбольному клубу «Балтика» на сумму 19,17 млн рублей. Информация опубликована на портале «Электронное правосудие». Многомиллионную сумму клуб задолжал ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за аренду стадиона, построенного к ЧМ-2018.
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Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

РБК Калининград11:09

Оператор стадиона «Калининград» намерен взыскать с «Балтики» 19 млн рублей долга

Sports.ru07:04

Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с «Балтики» 19 млн рублей долгов

Sport24.ru07:58

К концу ноября «Балтика» должна заплатить за аренду стадиона «Калининград» 50 млн рублей

Новый Калининград.Ru09:42

Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

Каскад07:40

Оператор стадиона «Калининград» требует у «Балтики» более 19 миллионов рублей за использование арены

Спорт-Экспресс07:21

Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на ФК «Балтика» за миллионные долги

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