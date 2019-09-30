Футбол
РБК КалининградОператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»
Оператор стадиона «Калининград» подал иск к футбольному клубу «Балтика» на сумму 19,17 млн рублей. Информация опубликована на портале «Электронное правосудие». Многомиллионную сумму клуб задолжал ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за аренду стадиона, построенного к ЧМ-2018.
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К концу ноября «Балтика» должна заплатить за аренду стадиона «Калининград» 50 млн рублей
Новый Калининград.Ru09:42
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников
Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.
РИА Новости 11:19
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Культура
Кодзима ответит на вопросы пользователей VK
В рамках проекта #VKLive Кодзима даст интервью, в котором ответит на вопросы от пользователей VK. Вопросы можно оставить по ссылке.
Cyber.sports.ru 11:16
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Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери
Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
Газета.Ru 05:34
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
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Украина установила сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО
В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО.
ФАН 07:43
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
Происшествия
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
В СМИ появилось видео, записанного Михаилом Хачатуряном, в убийстве которого обвиняются его дочери.
Российская газета 12:53
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Футбол
«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур
Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 22:56
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
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Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Мосгорсуд на заседании 30 сентября заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.
Известия 05:30
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться
Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.
3DNews 11:12
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Политика
Зеленский уволит секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Lenta.ru 03:09
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Политика
В ПАСЕ оценили демарш украинской делегации
23 сентября глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила, что новая делегация в ассамблее официально отказалась от участия в осенней сессии организации из-за возвращения России.
Rambler News Service 11:10
Футбол
РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами
Департамент защиты игры создан в Российском футбольном союзе (РФС), новое подразделение будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат игры.
ТАСС 12:23
Финансы
Назван объем «серых» зарплат в России
Назван объем "серых" зарплат в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.
Газета.Ru 12:22
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13