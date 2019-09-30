Футбол

РБК КалининградРБК КалининградОператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

Оператор стадиона «Калининград» подал иск к футбольному клубу «Балтика» на сумму 19,17 млн рублей. Информация опубликована на портале «Электронное правосудие». Многомиллионную сумму клуб задолжал ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за аренду стадиона, построенного к ЧМ-2018.
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Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с «Балтики» 19 млн рублей долгов

Sport24.ru07:58

Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

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Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на ФК «Балтика» за миллионные долги

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Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

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Оператор стадиона «Калининград» требует у «Балтики» более 19 миллионов рублей за использование арены

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