Футбол
РБК КалининградОператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»
Оператор стадиона «Калининград» подал иск к футбольному клубу «Балтика» на сумму 19,17 млн рублей. Информация опубликована на портале «Электронное правосудие». Многомиллионную сумму клуб задолжал ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за аренду стадиона, построенного к ЧМ-2018.
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К концу ноября «Балтика» должна заплатить за аренду стадиона «Калининград» 50 млн рублей
Новый Калининград.Ru09:42
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Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии.
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В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
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Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»
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Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
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