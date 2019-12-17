Общество
REGNUMОператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах
Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.
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с чего всё началось
Власти на федеральном и региональном уровне смогут проводить плановые и внеплановые проверки деятельности «служб вызова легкового такси» и аннулировать разрешения при отказе устранить нарушения. Если агрегатор продолжит работу без разрешения, на него также наложат штраф.РБК00:34
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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