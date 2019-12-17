Власти на федеральном и региональном уровне смогут проводить плановые и внеплановые проверки деятельности «служб вызова легкового такси» и аннулировать разрешения при отказе устранить нарушения. Если агрегатор продолжит работу без разрешения, на него также наложат штраф.

с чего всё началось

Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.

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