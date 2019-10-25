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РИА НовостиРИА НовостиОператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год

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Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
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