Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.

Оператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год

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