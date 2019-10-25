Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год

5 фото
Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В РЭО подсчитали, сколько «мусорных» операторов могут стать банкротами

РИА Новостивчера в 10:24

В РЭО прокомментировали ситуацию с ростом тарифов в регионах

RT на русскомвчера в 11:46

Оператор мусорной реформы предупредил о банкротстве компаний в регионах

РБКвчера в 12:26

РЭО: порядка 10% операторов по вывозу мусора в России находятся на грани банкротства

Будущее России. Национальные проектывчера в 06:26

Межведомственная комиссия проверила, как организован сбор и вывоз мусора в Ростове

Ярославский регион. Северный крайвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Хоккей

Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.
Вести.Ru 05:10
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия

Взрыв и пожар произошли в квартире в Новокузнецке

Взрыв с последующим возгоранием произошел в одной из квартир на улице Мира в Новокузнецке Кемеровской области.
Известия 05:51
Происшествия

Тюменца, застрелившего восемь солдат, могли жестоко «кошмарить»

Как сообщил порталу 72.ru ранее служивший в этой части тюменец, его и сослуживцев жестоко «кошмарил» убитый лейтенант.
REGNUM 01:23
Политика

В России призвали защитить Донбасс в случае отказа Киева от Минских соглашений

Политолог Михаил Синельников-Оришак объяснил, что нужно делать в случае отказа Киева от Минских соглашений.
Политическая Экспертиза 02:58
Футбол

СМИ: ЦСКА планирует приобрести защитника «Рубина»

Вечерняя Москва вчера в 10:15
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости 03:56
Фигурное катание

Твиттер: финская чемпионка завидует российским фигуристкам

ИноСМИ вчера в 17:48
Шоу-бизнес

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews 24 октября в 15:00
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Происшествия

В Мойке утонул студент, нырнувший за шапкой

Ветром у девушки сорвало шапку, и двое парней кинулись за ней в воду.
Росбалт 05:29
Автоспорт

Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Хоккей

Канадский хоккеист: жизнь в России была адом, но платили хорошо

Впечатления о российском этапе своей спортивной карьеры рассказал канадский хоккеист Брент Сопел 24 октября в беседе на североамериканском подкасте Spittin Chiclets.
Красная весна 03:11
Кино

Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Kinonews.ru 05:05
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Политика

Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию

Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
ИнфоСМИ вчера в 03:43
Политика

В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Здоровье

В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО 02:48
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Единоборства

Макгрегор планирует жить и тренироваться в Москве

Конор Макгрегор, боец MMA из Ирландии, во время недавнего телеэфира изъявил желание купить недвижимое имущество в РФ и жить в Москве.
Discover24 05:17
Технологии

Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»

РЕН ТВ вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Футбол

На матче между «Ахматом» и «Арсеналом» произошла массовая драка

РЕН ТВ 05:52
Политика

Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
RT на русском 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное