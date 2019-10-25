Экономика
РИА НовостиОператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год
Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
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РЭО: порядка 10% операторов по вывозу мусора в России находятся на грани банкротства
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Канадский хоккеист: жизнь в России была адом, но платили хорошо
Впечатления о российском этапе своей спортивной карьеры рассказал канадский хоккеист Брент Сопел 24 октября в беседе на североамериканском подкасте Spittin Chiclets.
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В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
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Российская газета вчера в 12:42
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Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
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Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
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