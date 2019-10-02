Технологии

Live24Live24Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы

Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10. На создание сетей пятого поколения будет затрачено порядка 650 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Операторов 5G переведут на российские серверы

При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
РБК00:00

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Операторов 5G переведут на российские серверы

РБК00:00

РБК: операторы 5G должны будут использовать российские серверы

Коммерсантъ01:56

5G в России построят без иностранцев. Правительство обяжет операторов новой связи использовать только российские серверы, но их не существует

Фонтанка.Ру04:45

Операторов при разработке сетей 5G обяжут использовать российские серверы

Znak.com03:31

Операторов 5G собираются обязать использовать российское оборудование

Эхо Москвы03:32

Российских операторов обяжут использовать отечественные серверы для 5G

Новая газета03:43

Операторов 5G обяжут использовать российское оборудование. Его не производят

Дождь02:35
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