При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

с чего всё началось

Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10. На создание сетей пятого поколения будет затрачено порядка 650 миллиардов рублей.

Общество Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Культура Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком» Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.

Политика Россия делает все для баланса на мировом энергетическом рынке, заявил Путин Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика В Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.

Транспорт ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.

Экономика Медведев: сельское хозяйство показывает позитивную динамику Сельскохозяйственная отрасль показывает позитивную динамику, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Единоборства Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.

Политика Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.

Футбол «Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Политика Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.