При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

с чего всё началось

В правительстве РФ утверждают «дорожную карту» внедрения 5G сетей. Согласно документу, технологию переведут на российские серверы. Правительство Российской Федерации разработало «дорожную карту», которая будет регулировать первые этапы внедрения 5G-сетей в стране.

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