Технологии

Территория новостейТерритория новостейСети 5G переведут на российские серверы

В правительстве РФ утверждают «дорожную карту» внедрения 5G сетей. Согласно документу, технологию переведут на российские серверы. Правительство Российской Федерации разработало «дорожную карту», которая будет регулировать первые этапы внедрения 5G-сетей в стране.
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с чего всё началось

Операторов 5G переведут на российские серверы

При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
РБК00:00

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Операторов 5G переведут на российские серверы

РБК00:00

РБК: операторы 5G должны будут использовать российские серверы

Коммерсантъ01:56

Операторов при разработке сетей 5G обяжут использовать российские серверы

Znak.com03:31

Операторов 5G обяжут использовать российское оборудование. Его не производят

Дождь02:35

Операторов 5G собираются обязать использовать российское оборудование

Эхо Москвы03:32

Российских операторов обяжут использовать отечественные серверы для 5G

Новая газета03:43

5G в России построят без иностранцев. Правительство обяжет операторов новой связи использовать только российские серверы, но их не существует

Фонтанка.Ру04:45
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Политика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Экономика

Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости вчера в 09:45
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия

Саратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины

REGNUM 05:11
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Общество

Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

59 процентов россиян не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом.
Российская газета 05:21
Армия и оружие

Расчёты С-400 сбили гиперзвуковые цели в ходе стрельб под Астраханью

Расчёты С-400 сбили все гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.
RT на русском 06:16
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову

Рамблер 02:21
Музыка

Рэпер Face выпустил новый альбом

1 октября уфимский рэп-исполнитель Иван Дремин, больше известный под псевдонимом Face, выпустил новый альбом.
UfacityNews.ru вчера в 04:31
Происшествия

В Челябинске пенсионерка почти два года оплачивала чужой кредит

К маю 2019 года у пенсионерки удержали около 69 тыс. рублей. По иску прокуратуры суд обязал банк вернуть женщине её деньги.
REGNUM 05:38
Здоровье

Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России

Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Футбол

«Локомотив» проиграл дома испанскому «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Невские Новости вчера в 17:10
Политика

Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР

Труд 30 сентября в 08:17
Шоу-бизнес

Эдгарда Запашного прооперировали в Германии

Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.
7Дней.ру 30 сентября в 10:00
Происшествия

В Москве после пластики груди скончалась 31-летняя женщина

Вести.Ru 06:03
Общество

Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир

Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.
РБК вчера в 17:00
Театры

Галина Волчек обратилась к труппе с просьбой помочь найти помощника

Московский Комсомолец вчера в 10:02
Политика

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Происшествия

В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Общество

В России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов

Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров.
Gazeta.SPb 05:43
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
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