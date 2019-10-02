Технологии
Территория новостейСети 5G переведут на российские серверы
В правительстве РФ утверждают «дорожную карту» внедрения 5G сетей. Согласно документу, технологию переведут на российские серверы. Правительство Российской Федерации разработало «дорожную карту», которая будет регулировать первые этапы внедрения 5G-сетей в стране.
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с чего всё началось
При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».РБК00:00
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости вчера в 09:45
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Общество
Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом
59 процентов россиян не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом.
Российская газета 05:21
Армия и оружие
Расчёты С-400 сбили гиперзвуковые цели в ходе стрельб под Астраханью
Расчёты С-400 сбили все гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.
RT на русском 06:16
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Музыка
Рэпер Face выпустил новый альбом
1 октября уфимский рэп-исполнитель Иван Дремин, больше известный под псевдонимом Face, выпустил новый альбом.
UfacityNews.ru вчера в 04:31
Происшествия
В Челябинске пенсионерка почти два года оплачивала чужой кредит
К маю 2019 года у пенсионерки удержали около 69 тыс. рублей. По иску прокуратуры суд обязал банк вернуть женщине её деньги.
REGNUM 05:38
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Футбол
«Локомотив» проиграл дома испанскому «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Невские Новости вчера в 17:10
Политика
Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
Труд 30 сентября в 08:17
Шоу-бизнес
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии
Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.
7Дней.ру 30 сентября в 10:00
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.
РБК вчера в 17:00
Театры
Галина Волчек обратилась к труппе с просьбой помочь найти помощника
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Общество
В России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов
Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров.
Gazeta.SPb 05:43
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15