Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

В РСПП предложили исключить налоговые риски из законопроекта Минкомсвязи, а также компенсировать операторам связи и интернет-компаниям расходы на предоставление бесплатного доступа к соцсайтам. Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей.

Операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

Общество Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 193

Экономика Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев. 32

Политика Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться. 666

Кино Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».

Политика Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой. 359

Общество Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. 4K

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 37

Общество Названы наиболее востребованные профессии после пандемии В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. 2

Общество Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет В Тюменской области семьям, которые имели или имеют право на материнский капитал, ежемесячно в период с апреля по июнь 2020 года за каждого ребенка до трех лет будут выплачивать по пять тысяч рублей, сообщает региональное ОПФР. 9

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 20

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Общество В МВД назвали самые криминальные регионы России Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. 127

Общество В Севастополе начнут выдавать электронные пропуска В Севастополе с 14 апреля начнут выдавать электронные пропуска.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Киберспорт Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020 Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 76

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.