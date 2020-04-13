Общество
News.ruОператоров связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам
В РСПП предложили исключить налоговые риски из законопроекта Минкомсвязи, а также компенсировать операторам связи и интернет-компаниям расходы на предоставление бесплатного доступа к соцсайтам. Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Коммерсантъвчера в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
Здоровье
Четверо ивановцев с COVID-19 находятся на ИВЛ
Четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, двое пользуются кислородной поддержкой.
Аргументы и факты - Иваново 05:39
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своей госпитализации
Московский Комсомолец 05:48
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».
Культуромания 10:17
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Футбол
«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Вести.Ru 07:06
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Армия и оружие
С-400 уничтожили ракеты-мишени в небе над Астраханской областью
«Были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Общество
Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет
В Тюменской области семьям, которые имели или имеют право на материнский капитал, ежемесячно в период с апреля по июнь 2020 года за каждого ребенка до трех лет будут выплачивать по пять тысяч рублей, сообщает региональное ОПФР.
АиФ Тюмень 07:41
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Общество
В Севастополе начнут выдавать электронные пропуска
В Севастополе с 14 апреля начнут выдавать электронные пропуска.
Крым 24 09:24
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Киберспорт
Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020
Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.
Спорт-Экспресс вчера в 01:35
Гаджеты
Snapdragon 865, 90 Гц, стереодинамики и полный набор самых быстрых зарядок. Oppo Ace 2 оценён всего в 567 долларов
Итого, Ace 2 — судя по всему, первый и пока единственный смартфон, у которого есть все варианты зарядки и все они максимально мощные на сегодняшний день.
iXBT.com 08:55
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.
RT на русском 10:17
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19