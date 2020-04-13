Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

В РСПП предложили исключить налоговые риски из законопроекта Минкомсвязи, а также компенсировать операторам связи и интернет-компаниям расходы на предоставление бесплатного доступа к соцсайтам. Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей.

Операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

Общество Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. 939

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым. 15

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 1K

Общество Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития. 432

Политика Путин заявил о необходимости учитывать все сценарии по коронавирусу Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, даже самые сложные и экстраординарные.

Общество В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. 12

Общество Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет. 2

Экономика ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 998

Шоу-бизнес Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние. 676

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Киберспорт Основатель российского телеканала умер от коронавируса Предприниматель Алексей Бурдыко, основатель киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал, умер от коронавируса.

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 314

Кино Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии. 7

Политика Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы. 2

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1K

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3K

Общество Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19. 10

Общество Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. 894