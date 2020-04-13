Общество
News.ruОператоров связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам
В РСПП предложили исключить налоговые риски из законопроекта Минкомсвязи, а также компенсировать операторам связи и интернет-компаниям расходы на предоставление бесплатного доступа к соцсайтам. Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей.
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Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Коммерсантъвчера в 18:22
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Общество
Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
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Здоровье
Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости 11 апреля в 14:42
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
Фиксируется все много случаев тяжелого протекания болезни, заявил президент РФ Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития.
РИА Новости 06:08
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Политика
Путин заявил о необходимости учитывать все сценарии по коронавирусу
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, даже самые сложные и экстраординарные.
РБК 08:46
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Общество
В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:45
Общество
Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ
Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
Известия 05:51
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы
Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние.
ТАСС 06:06
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Киберспорт
Основатель российского телеканала умер от коронавируса
Предприниматель Алексей Бурдыко, основатель киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал, умер от коронавируса.
Lenta.ru 08:34
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Женщина ударила полицейского бутылкой по голове на юге Москвы
На юге Москвы пьяная женщина ударила полицейского бутылкой по голове во время задержания.
Вечерняя Москва 07:47
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Политика
Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии
Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы.
REGNUM 06:43
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv вчера в 12:15
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Гаджеты
Смартфон Oppo Ace 2 показал высокую производительность
Rusargument 07:13
Авто
В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто
В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05