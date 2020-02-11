Общество
РИА НовостиОператоры хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля (есть у "Ъ").Коммерсантъвчера в 17:17
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