Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля (есть у "Ъ").

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

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