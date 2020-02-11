Общество

РИА НовостиРИА НовостиОператоры хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Госуслуги выбиваются из трафика

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Госуслуги выбиваются из трафика

Коммерсантъвчера в 17:17

Интернет-компании потребовали от властей компенсацию за бесплатный интернет. Ущерб оценивают в 150 млрд

URA.Ruвчера в 19:02

«Ъ»: интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет

ТАСС01:14

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

РИА Новости01:28

«Ъ» узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на «Доступный интернет»

Интерфакс02:35

Операторы связи хотят компенсации от государства за бесплатный доступ россиян к социально значимым сайтам

Фонтанка.Ру01:30

Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» в 150 млрд рублей в год

Ведомости01:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Авто

Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ

Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 05:18
Энергетика

Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти

По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Капитал страны 09 февраля в 09:39
Армия и оружие

Войска Дамаска очистили дорогу из Хамы в Алеппо

Уточняется, что в Алеппо правительственные войска Сирии освободили 10 февраля населённые пункты Канатир и Хирбет-Джезрая.
REGNUM вчера в 11:57
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Футбол

Гвардиола может сменить Сарри на посту наставника «Ювентуса»

ODDS.ru 00:29
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
RuNews24.ru вчера в 10:20
Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Культура

«Оскар» побил антирекорд по телеаудитории

Adindex.ru 03:03
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
Гаджеты

Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

ToDay News Ufa 02:15
Политика

В МИД РФ назвали условие отмены виз для граждан Грузии

Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.
REGNUM 02:33
Общество

Цены на одежду могут вырасти в России из‑за китайского коронавируса

РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета "Известия".
РИАМО 03:05
Политика

Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru 09 февраля в 17:30
Происшествия

Омбудсмен рассказала, когда доставят тела погибших в Таиланде детей

РИА Новости 02:22
Происшествия

Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

РИА Новости 00:16
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Футбол

На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков

Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
Матч ТВ 02:39
Технологии

На игроков в Red Dead Online начали нападать двуглавые скелеты. Вероятно, ими управляют хакеры

Пользователи Red Dead Online пожаловались на новую напасть — их внезапно начали атаковать двуглавые скелеты. Игроки обвинили в этом хакеров.
3DNews 01:57
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости вчера в 13:20
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Происшествия

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Lenta.ru вчера в 23:16
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Экономика

Ставки по вкладам в России упадут до 5 процентов

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что ключевая ставка может опуститься до 5,75 % уже в марте.
ФедералПресс 01:11
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Культура

В Мехико случайно разбили произведение искусства за $20 тысяч

Gazeta.SPb вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное