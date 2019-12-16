Общество

News.ruNews.ruОператоры мобильной связи предупредили о повышении тарифов

В компаниях МТС, «МегаФон» и Tele2 заявили, что информации о повышении тарифов пока не поступало. Операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на услуги в связи с затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, сообщило агентство Content Review.
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Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

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