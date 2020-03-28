Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксОператоры нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе. Операторы трубопроводов заполнили почти все резервуары, им больше негде хранить нефть.
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Операторы нефтепроводов в США просят сократить добычу

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