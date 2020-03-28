Энергетика

ТАССТАССОператоры нефтепроводов в США просят сократить добычу

Операторы нефтепроводных систем в США призывают производителей сократить добычу из-за нехватки места для хранения нефти. Об этом в субботу написал на своей странице в Twitter член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулирует нефтяную отрасль штата) Райан Ситтон.
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Операторы нефтепроводов в США просят сократить добычу

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Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

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Комментарии

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Пока ФИФА собирается обязать клубы продлить контракты с футболистами, при этом будет просить самих игроков согласиться с временным сокращением зарплат на 50 процентов.
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В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»

В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
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Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет

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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

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Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

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С палками на нарушителей: СМИ показали, как проходит карантин в Чечне

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Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

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Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
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