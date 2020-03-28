Энергетика

ТАССТАССОператоры нефтепроводов в США просят сократить добычу

Операторы нефтепроводных систем в США призывают производителей сократить добычу из-за нехватки места для хранения нефти. Об этом в субботу написал на своей странице в Twitter член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулирует нефтяную отрасль штата) Райан Ситтон.
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Операторы нефтепроводов в США просят сократить добычу

ТАСС28 марта в 13:35

Операторы трубопроводов США призвали сократить добычу нефти

News.ruвчера в 03:03

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Интерфакс28 марта в 14:53

Операторы нефтепроводов в США попросили уменьшить добычу

Московский Комсомолец28 марта в 15:16

Некуда девать. Производителей нефти в Техасе попросили сократить добычу

Красная весна28 марта в 14:43

Один из крупнейших транспортировщиков нефти в США попросил сократить добычу

Коммерсантъвчера в 01:36

В США попросили сократить добычу нефти

Lenta.ruвчера в 00:12
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Комментарии

Общество

Число заболевших коронавирусом челябинцев достигло 14

Челябинск, 30 марта 2020, 08:23 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:23
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Движение автотранспорта в Москве не будет ограничено

"Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.
Интерфакс вчера в 14:07
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Армия и оружие

ВСУ за сутки 16 раз нарушили перемирие в ДНР

ИА Новороссия вчера в 03:31
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM вчера в 12:10
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Рейтинг составлен на основе отношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах регионов к местной стоимости определенного набора товаров и услуг.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Волгоградская правда 28 марта в 16:00
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Здоровье

Против коронавируса может работать прививка от туберкулеза

Профессор Кетрин Норт заявила, что прививка от туберкулеза поможет спасти жизни медработников.
Live24 01:21
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

SMINEWS 28 марта в 14:58
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Авто

Назвали признаки скорой поломки АКПП

Одним из самых явных признаков неполадок в АКПП является появление рывков, толчков и вибрации во время езды.
Тарантас Ньюс 28 марта в 11:59
Технологии

Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей

В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель.
Дни24 вчера в 13:00
Армия и оружие

Ростех: поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в этом году

Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся в этом году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
РИА Новости 00:47
Политика

Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что украинские власти готовятся осуществить "аферу века" и принять закон об открытии рынка земли во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 00:55
Общество

Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в РФ

Четыре летальных случая у пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за сутки.
Политическая Экспертиза вчера в 05:05
Хоккей

«Салават Юлаев» вновь обыграл «Ак Барс» в виртуальном плей-офф КХЛ

«Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» во втором матче серии виртуального плей-офф КХЛ.
Новый Век вчера в 13:02
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Происшествия

В Москве за сутки умерли двое больных коронавирусом

Всего состоят на лечении в Коммунарке 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус.
Коммерсантъ 01:11
Шоу-бизнес

Врач высказалась о ребенке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Комсомольская правда 28 марта в 12:15
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