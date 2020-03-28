Энергетика

ТАССТАССОператоры нефтепроводов в США просят сократить добычу

Операторы нефтепроводных систем в США призывают производителей сократить добычу из-за нехватки места для хранения нефти. Об этом в субботу написал на своей странице в Twitter член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулирует нефтяную отрасль штата) Райан Ситтон.
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Операторы нефтепроводов в США просят сократить добычу

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Операторы трубопроводов США призвали сократить добычу нефти

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