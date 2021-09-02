Если верить Википедии, с сентября 2000 года по сентябрь 2021-го сменилось девятнадцать трио — лишь в 2002 году в течение трех осенних месяцев на сцену выходило четыре солистки: к Алене Винницкой, Надежде Грановской и Анне Седоковой тогда присоединилась Татьяна Найник.
Изображение: Apple Unsider В электронном письме, которое Apple отправила некоторым представителям СМИ сказано, что компания прислушалась к реакции общественности и решила отложить запуск системы сканирования пользовательских фото.
Сама Wildberries интерпретирует это как скидку для пользователей карт «Мир», Системы быстрых платежей и Sberpay, но международные платежные системы расценивают такой механизм как дополнительную комиссию.