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Операторы обновили архивные тарифы

Операторы продолжают поднимать цены на архивные тарифы.
Коммерсантъ
«После изменения абонентской платы тарифы будут по-прежнему дешевле, чем доступные для подключения, и одними из наиболее выгодных в сегменте»,— утверждают в компании.
Коммерсантъ
«Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов.
Ведомости
«Вымпелком» сообщил на своем сайте, что 11-12 августа изменил цены на несколько архивных тарифов.
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