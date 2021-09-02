21 год на сцене, 18 солисток, миллионы разбитых сердец: вспоминаем участниц «ВИА Гры»

Если верить Википедии, с сентября 2000 года по сентябрь 2021-го сменилось девятнадцать трио — лишь в 2002 году в течение трех осенних месяцев на сцену выходило четыре солистки: к Алене Винницкой, Надежде Грановской и Анне Седоковой тогда присоединилась Татьяна Найник.