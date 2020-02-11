Общество
BFM.ruОператоры оценили размер убытков от социально значимых сайтов
Операторы и интернет-компании требуют компенсации от государства за предоставление абонентам бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ». Затраты на такую услугу были оценены в 150 млрд рублей в год.
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Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:24
с чего всё началось
Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.Коммерсантъвчера в 17:17
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