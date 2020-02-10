Технологии
РБКОператоры отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
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с чего всё началось
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона о суверенном Рунете — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).РБК06:31
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Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
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Футбол
«Челси» получил наибольшую прибыль по итогам двух последних трансферных окон, «Реал» возглавил список самых убыточных клубов
На втором месте оказалась «Астон Вилла», на третьем — «Барселона». «Челси» по итогам двух последних окон оказался в плюсе на 205 млн евро.
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Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35
Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
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«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
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По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
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Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ ведомства о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранцами, отменен.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Биатлон
Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ
Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
Авто
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Политика
В Чувашии уволили еще двух министров
В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
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Трамп решил сократить помощь другим странам
Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Армия и оружие
В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов
В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Политика
Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада
По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
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Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Отмечается, что если учитывать 70 зараженных, которые находились на круизном лайнере, то число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло 96 человек.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.