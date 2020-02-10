Технологии

РБКРБКОператоры отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
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с чего всё началось

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона о суверенном Рунете — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
РБК06:31

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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

РБК06:31

Операторы отчитались по итогам тестирования «суверенного Рунета»

Говорит Москва06:53

Меньше скорость, хуже связь. Операторы отчитались о тестировании «суверенного Интернета»

Фонтанка.Ру09:48

РБК: операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования «суверенного рунета»

Коммерсантъ08:14

При тестировании изоляции Рунета не удалось заблокировать Telegram

News.ru08:02

РБК: операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного рунета»

Ведомости10:18

Операторы связи приняли участие в учениях по тестированию «суверенного рунета»

Эхо Москвы10:26
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В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
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Bookmaker-ratings.ru 05:54
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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Rambler News Service 09:52
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАСС вчера в 15:49
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«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Энергетика

Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти

По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Капитал страны вчера в 09:39
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ ведомства о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранцами, отменен.
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В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
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Биатлон

Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ

Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
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В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия 08 февраля в 16:04
Политика

В Чувашии уволили еще двух министров

В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
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Политика

Трамп решил сократить помощь другим странам

Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
РЕН ТВ 02:13
Наука

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Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Армия и оружие

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Политика

Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада

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РБК 09:15
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На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

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Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Отмечается, что если учитывать 70 зараженных, которые находились на круизном лайнере, то число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло 96 человек.
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В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

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Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Газета.Ru 10:15
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В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей

В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
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