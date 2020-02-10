Технологии
РБКОператоры отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
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с чего всё началось
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).РБК06:31
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В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
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В Чувашии уволили еще двух министров
В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
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Шоу-бизнес
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На Первом канале выходит психологическая драма «Триггер»
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Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной
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«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".