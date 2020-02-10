Технологии

РБКРБКОператоры отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
РБК06:31

Подробнее о событии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

РБК06:31

Операторы связи приняли участие в учениях по тестированию «суверенного рунета»

Эхо Москвы10:26

При тестировании изоляции Рунета не удалось заблокировать Telegram

News.ru08:02

РБК: операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования «суверенного рунета»

Коммерсантъ08:14

Меньше скорость, хуже связь. Операторы отчитались о тестировании «суверенного Интернета»

Фонтанка.Ру09:48

РБК: операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Ведомости10:18

Операторы отчитались по итогам тестирования «суверенного Рунета»

Говорит Москва06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес

На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста

Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Uznayvse.ru 07:28
Армия и оружие

Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

ТАСС 08:17
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Футбол

«Арсенал» предлагает Кокорину зарплату в два с половиной миллиона

Тульский клуб хочет видеть Кокорина в своем составе и готов платить ему зарплату в 2,5 миллиона рублей в месяц.
Петербургский дневник 08:24
Общество

Скончался российский разведчик Александр Голубев

В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:11
Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
ТАСС вчера в 23:28
Происшествия

В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара

В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
РИА Новости 08:56
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Политика

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Известия 05:44
Общество

В Китае проверили российскую тест-систему выявления коронавируса

В Китае врачи протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV, тесты признаны эффективными.
МонаВиста 10:12
Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний

После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Вечерний курьер 08 февраля в 02:42
Политика

В Чувашии уволили еще двух министров

В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
PRO Город Чебоксары 09:20
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес

Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами

Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Культуромания вчера в 08:26
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 04:57
Кино

Мутант из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»

Мутант из фильма «Люди Икс» в первые появится в продолжении картины «Капитан Марвел».
NewInform 08 февраля в 09:08
Происшествия

На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Интерфакс 04:45
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Культура

На Первом канале выходит психологическая драма «Триггер»

Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова и Игорь Костолевский.
RuNews24.ru 07:10
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес

Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной

News.ru вчера в 09:27
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное