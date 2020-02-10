Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).

с чего всё началось

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.

Происшествия Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Происшествия В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса» Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Общество Скончался российский разведчик Александр Голубев В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.

Кино Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Биатлон Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.

Политика Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.

Гаджеты Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.

Политика В Чувашии уволили еще двух министров В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.