Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

с чего всё началось

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. По их словам, тарифы должны вырасти на 10–25% из-за отмены внутреннего роуминга и «закона Яровой».

Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

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