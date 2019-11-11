Экономика
КоммерсантъОператоры отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. По их словам, тарифы должны вырасти на 10–25% из-за отмены внутреннего роуминга и «закона Яровой».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия
На кольцевой линии метро в Москве остановили движение поездов
На кольцевой линии московского метрополитена остановили движение поездов по часовой стрелке.
РБК 04:29
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Политика
Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных
Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.
ТАСС 04:13
Технологии
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии
Решение президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку вызывает «определенное беспокойство», сообщил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
РБК 04:20
Происшествия
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
РИА Новости вчера в 11:15
Фигурное катание
Урманов оценил выступления Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов оценил выступления россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
RT на русском 09 ноября в 07:04
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора
На территории Бийска Алтайского края введен режим ЧС из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Известия 04:37
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Политика
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону и безопасность
Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение расходов на оборону и безопасность связано с тем, что страна уже прошла основной этап по модернизации военного оборудования и военной техники.
Газета.Ru 04:32
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Космос
NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов
ГЛАС.RU 08 ноября в 02:52
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» сменила лидера
Life.ru вчера в 07:52
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Происшествия
Владимир Шахрин наградил рабочих, которые спасли собаку на Шарташе
Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
Екатеринбург Онлайн 01:46
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Здоровье
Названа пятерка долгожителей по знаку зодиака
Астрологи обещают долгие годы жизни представителям некоторых знаков зодиака. Тельцы, скорее всего, проживут до глубокой старости.
Родной город 03:58
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru вчера в 02:21
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Наука
Впервые ученые методом рассеяния электронов измерили радиус протона
Группа американских физиков измерила радиус протона методом рассеяния электронов, уточнив ранее известные результаты.
МонаВиста 09 ноября в 10:31
Экономика
Россия показала самое большое снижение потребление алкоголя
С 2007 года россияне стали меньше пить Россия показала самое большое снижение потребление алкоголя.
SM News 02:00
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42