Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

с чего всё началось

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. По их словам, тарифы должны вырасти на 10–25% из-за отмены внутреннего роуминга и «закона Яровой».

Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

Происшествия Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.

Политика Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Авто В России стартовали продажи новой версии Lexus GX 460 На российском автомобильном рынке стартовали продажи новой версии Lexus GX 460.

Происшествия Сестрорецк остался без электричества В Сестрорецке вечером 11 ноября отключили электроэнергию. Сегодня, 11 ноября, половина Сестрорецка погрузилось во тьму.

Футбол Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом» В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".

Происшествия Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Наука Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии Научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Космос SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Общество В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Авто Volkswagen Touareg получил в России новый двигатель Совсем недавно Volkswagen вывел на российский рынок доступную комплектацию Business (она заменила версию Status), а теперь объявил о старте продаж новой топовой версии Exclusive cd 340-сильным мотором и 8-ступенчатым «автоматом».

Спорт Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.

Политика Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы.

Авто Представлена новая Skoda Octavia Компания Skoda представила новое, пятое поколение Skoda Octavia. Мировая премьера модели состоялась в столице Чехии, в Праге.

Космос Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы 10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.

Происшествия В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.

Наука Люди приобретают способность распознавать собачьи эмоции с возрастом Результаты исследования показали, что, хотя способности к распознаванию некоторых эмоциональных проявлений зверей являются врожденными, умение достоверно определять эмоции собак приходит с возрастом и опытом.

Здоровье Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков Врачи перечислили продукты, которые стоит непременно включить в свой рацион людям с густой кровью.

Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.