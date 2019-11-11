Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОператоры отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. По их словам, тарифы должны вырасти на 10–25% из-за отмены внутреннего роуминга и «закона Яровой».
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.
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