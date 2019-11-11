Экономика
Наша версияСотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов
Крупнейшие в России сотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов на предоставляемые ими услуги связи в следующем году. Соответствующим образом прокомментировали ранее появившиеся в прессе сведения ряд опрошенных РИА Новости представителей компаний.
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с чего всё началось
Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.Известия10 ноября в 16:01
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Мобильные операторы «Билайн» и МТС не планируют в ближайшее время повышать цены на связь
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