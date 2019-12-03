Общество
РБКОператоры попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях. В публичном поле детали контракта на выполнение заказа о фильтрации трафика РБК найти не удалось.
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с чего всё началось
Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.РБКвчера в 23:00
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Экономика
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год, увеличивающие доходы фонда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
Общество
Гордума одобрила создание нового района Екатеринбурга
Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического.
Происшествия
Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд
Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Происшествия
В Оренбурге упал автомобильный мост
На въезде в областной центр, в районе колхоза имени Ленина упал виадук. Фото и видео-свидетельства очевидцев переполошили общественность.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Футбол
Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Происшествия
Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали.
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Политика
В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
13-летняя дочь-трансгендер Джоли и Питта стала Джоном
13-летняя старшая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло давно отказалась от женской одежды.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери
Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Политика
WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США
"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Общество