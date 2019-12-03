Общество

РБКРБКОператоры попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях. В публичном поле детали контракта на выполнение заказа о фильтрации трафика РБК найти не удалось.
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с чего всё началось

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
РБКвчера в 23:00

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Клишас: в закон о «суверенном Рунете» не будут вносить поправки, защищающие от утечки

Znak.com04:01

Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете

REGNUM01:35

Операторы связи попросили внести изменения в закон о «суверенном интернете»

Дождь00:21

Операторы попросили изменить закон о «суверенном Рунете»

Московский Комсомолец01:25

РБК: операторы не хотят передавать данные абонентов по закону о «суверенном рунете»

Коммерсантъ00:37

СМИ: операторы попросили изменить закон о защите Рунета

Телеканал 360°01:30

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

РБКвчера в 23:00
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Политика

В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря

Аргументы недели 05:05
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Политика

Зеленский заявил, что поборется за жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что нужно бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса.
Дождь вчера в 09:50
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония).
ТАСС 04:05
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Политика

Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции

В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
Ведомости вчера в 21:26
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга прозвучит 10 декабря

REGNUM 05:26
Кино

В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Накануне.Ru вчера в 01:36
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

В России 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

Lenta.ru 05:48
Происшествия

«Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному сроку

Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Газета.Ru 05:48
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Футбол

Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»

Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Snob.ru вчера в 15:48
Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
ТАСС 05:27
Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев получил травму на тренировке

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев получил травму на одной из тренировок.
Soccer.ru 05:29
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Экономика

Транспортная компания «Монополия» привлекла инвесторов

Петербургская транспортно-экспедиционная компания «Монополия» (ГК «Монополия») привлекла новых инвесторов.
Грузовики и дороги 05:52
Гаджеты

Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD

Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
iXBT.com 05:28
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Российская газета вчера в 06:30
Космос

Китай построит крупную космическую электростанцию

REGNUM вчера в 13:21
Гаджеты

В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough

Вести.Хайтек вчера в 13:04
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Wday.ru 00:26
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 01 декабря в 13:24
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