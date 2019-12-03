Общество

РБКРБКОператоры попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях. В публичном поле детали контракта на выполнение заказа о фильтрации трафика РБК найти не удалось.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете

REGNUM01:35

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

РБКвчера в 23:00

Операторы попросили изменить закон о «суверенном Рунете»

Московский Комсомолец01:25

РБК: операторы не хотят передавать данные абонентов по закону о «суверенном рунете»

Коммерсантъ00:37

Операторы связи попросили внести изменения в закон о «суверенном интернете»

Дождь00:21

Операторы настаивают на изменениях в законе о суверенном Рунете

News.ruвчера в 23:48

СМИ: операторы попросили изменить закон о защите Рунета

Телеканал 360°01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

РБК 02:51
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Происшествия

Обрушение моста произошло в Оренбурге

Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
News.ru вчера в 10:05
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Российская газета 02:44
Общество

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Происшествия

Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 01:43
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Футбол

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

Радио Зенит 02:00
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Единоборства

Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу

Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
ProstoProSport 02:08
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись.
Газета.Ru 01:35
Армия и оружие

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

РИА Новости вчера в 12:56
Экономика

Отечественный рынок может начать день в минусе

Отечественный рынок может начать день в минусе, а главным вопросом станет удержание отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи.
ПРАЙМ 01:31
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Политика

Нидерланды обвинили Россию в помощи главному свидетелю по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно позволили покинуть Россию одному из главных свидетелей по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.
URA.Ru вчера в 08:16
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное