Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.

с чего всё началось

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях. В публичном поле детали контракта на выполнение заказа о фильтрации трафика РБК найти не удалось.

Общество Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Происшествия Обрушение моста произошло в Оренбурге Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.

Общество Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Политика Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.

Экономика Отечественный рынок может начать день в минусе Отечественный рынок может начать день в минусе, а главным вопросом станет удержание отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи.

Политика Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.

Общество Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Политика Нидерланды обвинили Россию в помощи главному свидетелю по делу MH17 Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно позволили покинуть Россию одному из главных свидетелей по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.