Общество
РБКОператоры попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях. В публичном поле детали контракта на выполнение заказа о фильтрации трафика РБК найти не удалось.
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с чего всё началось
Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.РБКвчера в 23:00
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Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Происшествия
Обрушение моста произошло в Оренбурге
Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
Политика
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Общество
Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
Происшествия
Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Футбол
«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Единоборства
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
Экономика
Отечественный рынок может начать день в минусе
Отечественный рынок может начать день в минусе, а главным вопросом станет удержание отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи.
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в помощи главному свидетелю по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно позволили покинуть Россию одному из главных свидетелей по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.