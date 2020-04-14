Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.

с чего всё началось

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 206

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Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 259

Здоровье Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса 10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы». 4

Политика Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса Вашингтон сожалеет, что Пекин не предоставил своевременно информацию о коронавирусе нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германской газете Bild. 96

Здоровье Минздрав рекомендовал подозревать коронавирус у всех пациентов с ОРВИ При простуде с симптомами, схожими с коронавирусом, до получения результатов анализа врачам рекомендуют использовать комбинированные схемы лечения, включающие как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и лекарства, активные в отношении вируса, вызывающего COVID-19. 178

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