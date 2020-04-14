Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
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с чего всё началось

Операторы связи прозванивают тарифы

Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.
Коммерсантъвчера в 16:25

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Россиян предупредили о резком скачке цен на интернет

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TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDailyвчера в 19:16

Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

ТАССвчера в 17:23
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Политика

Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета вчера в 20:38
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Политика

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 12 апреля в 12:23
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Футбол

В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Армия и оружие

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Финансы

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки).
Банки.ру 03:30
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Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре имени В. А. Алмазова, сообщил ее концертный директор Константин Сергеев.
Инфорос 12 апреля в 08:42
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
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Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
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Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
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Армия и оружие

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
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Происшествия

В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом

27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
7
Общество

Подтверждены еще 11 случаев коронавируса в Самарской области

Оперативный штаб Самарской области во вторник, 14 апреля сообщил о 11 новых случаях заболевания коронавирусом.
Kursk.com 04:18
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Происшествия

В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС 03:33
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Лера Кудрявцева: «Почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ни *** платить не будем»

Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает.
Спорт БИЗНЕС Online 04:11
Наука

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

Общественное телевидение России 04:16
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Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина мечтает о жареной картошке после выхода из комы

Газета.Ru 03:52
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Экономика

Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом

Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Общество

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
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Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
3
Общество

Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
РБК 04:35
3,4K
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Киберспорт

NAVI проиграла третий матч на ESL One Los Angeles 2020

Чемпионат 04:38
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания.
Ведомости 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
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