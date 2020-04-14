Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
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с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
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TelecomDailyвчера в 19:16

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

РИА Новости03:02
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
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Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
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Евсеев: футболисты получают столько, сколько заслуживают

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Дом агента хоккеиста Малкина ограбили в Подмосковье

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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Общество

Доктор Мясников спрогнозировал пик коронавируса в России

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