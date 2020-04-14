Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.

с чего всё началось

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Транспорт ГИБДД начнет проверять пропуска у въезжающих в Москву водителей Полиция с 15 апреля начнет проверять спецпропуска у всех въезжающих в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. 361

Экономика Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП). 45

Здоровье Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января. 20

Политика Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса Главный надзорный комитет Сената США начал расследование по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и реакции на его распространение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Китая. 23

Общество Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо. 13

Политика Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса Москва призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. 10

Общество Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля. 3,5K

Общество Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. 4,2K

Футбол Гендир «Ахмата»: у восьми игроков истекают контракты У восьми футболистов "Ахмата" в конце мая заканчиваются контракты, но никто из них не против доиграть розыгрыш текущего чемпионата России, сказал РИА Новости генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Авто Когда моторы были большими: много литров за мало денег Если вы скучаете по тем временам, то эта подборка для вас: выбрали машины с моторами больше пяти литров и ценником не более 500 000 рублей, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру.

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 107

Происшествия В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.