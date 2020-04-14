Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
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с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
TelecomDailyвчера в 19:16

Подробнее о событии

Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Известия09:29

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

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Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ru01:54

Большинство операторов связи ожидают роста тарифов

Коммерсантъ03:13

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

РБК01:02

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDailyвчера в 19:16

Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

ТАССвчера в 17:23
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Наука

Ученые предложили лечение рака с помощью управления сигналами клетки

ToDay News Ufa 13:36
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько десятков российских школьников, которые принимали участие в учебных или ознакомительных программах в США, оказались в сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
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Застрявшие в Стамбуле российские моряки попросили забрать их домой

Сегодня из Москвы летит самолет в Стамбул забрать граждан России из Турции.
Интерфакс 13:48
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Происшествия

В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Общество

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК 12 апреля в 22:17
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

РИА Новости 06:05
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
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Транспорт

РЖД отменили 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Взгляд.ру 12 апреля в 11:21
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Экономика

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
Эхо Москвы 18:10
Экономика

В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты

Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19
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Политика

Возвращение 190-й статьи. Протестные акции и критика «традиционных ценностей» могут стать в один ряд с призывами к терроризму

Прежний вариант «Стратегии», утвержденный Владимиром Путиным в ноябре 2014 года, предлагается скорректировать: теперь к «экстремизму» будут отнесены несогласованные протестные акции, а также «разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей».
Новая газета вчера в 10:49
Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Кино

В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Подмосковье Сегодня 07:01
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Политика

США приостановили финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
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Спорт

Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии

О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях

РБК 13:33
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Наука

В Китае обнаружили лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на medRxiv, китайские ученые обнаружили ряд лекарств, которые назначаются при гипертензии и могут минимизировать риск развития тяжелой пневмонии при коронавирусе.
ToDay News Ufa 10:43
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Здоровье

Профессор назвала простые средства от коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции есть ряд простых средств.
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Здоровье

Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
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Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском 14:12
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Общество

Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии

По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
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